Ронни О'Салливан сыграет на выставочном турнире Hong Kong Masters

Стало известно расписание представительного выставочного турнира Hong Kong Masters, который пройдёт 6–9 октября. Ронни О'Салливан в четвертьфинале встретится с кумиром местных болельщиков, трёхкратной чемпионкой мира среди женщин Нгон Йи. Для О'Салливана это будет первый турнир после травмы руки. Победитель этого четвертьфинала за выход в финал сыграет либо с Нилом Робертсоном, либо с Чжао Синьтуном.

Начнётся Hong Kong Masters 6 сентября встречей Марка Селби с Марко Фу. Ещё в одном четвертьфинале сыграют Джадд Трамп и Джон Хиггинс.

Чемпион получит чек на £ 100 тыс., а занявший второе место заработает £ 45 тыс. Каждому игроку гарантировано £ 22 500 за участие в соревнованиях.

Робертсон выиграл турнир в последний раз, когда он был организован, одержав победу над О'Салливаном со счётом 6:3 в финале 2017 года.