«Я утопаю в омуте». Юлия Ефимова выложила фото в купальнике на закате из Калифорнии

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила сделанную на закате фотографию из Калифорнии, на которой на ней надет купальник.
«Дайте мне белые крылья, — я утопаю в омуте…» — подписала она снимок.
Фото: из личного архива юлии ефимовой
30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
Самые яркие победы российского плавания на Олимпиадах:
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