Николай Валуев отреагировал на отказ Украины выступить на ЧЕ по самбо из-за России
Поделиться
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал новость о том, что сборная Украины по самбо не примет участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Нови-Саде (Сербия) с 14 по 19 сентября. Ранее Федерация самбо Украины объявила, что такое решение было принято из-за того, что на чемпионате Европы выступят самбисты России и Беларуси.
«Украина во многом стала сплошным перформансом. Там даже, где ему не место. Демонстрация политической близорукости, низкого качества стандартов дипломатии и нежелания вести диалог перекинуты и в область спорта. Всё, как обычно, в их королевстве», — приводит слова Валуева Metaratings.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
09:56
-
09:15
-
09:03
-
00:54
- 13 сентября 2022
-
23:46
-
23:33
-
22:55
-
20:48
-
18:28
-
15:44
-
14:41
-
13:01
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
11:29
-
11:00
-
10:58
-
10:41
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:08
- 12 сентября 2022
-
23:02
-
23:00
-
22:00
-
21:25
-
21:00
-
19:24
-
19:03
-
18:56
Партнерский контент