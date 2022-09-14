Николай Валуев отреагировал на отказ Украины выступить на ЧЕ по самбо из-за России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал новость о том, что сборная Украины по самбо не примет участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Нови-Саде (Сербия) с 14 по 19 сентября. Ранее Федерация самбо Украины объявила, что такое решение было принято из-за того, что на чемпионате Европы выступят самбисты России и Беларуси.

«Украина во многом стала сплошным перформансом. Там даже, где ему не место. Демонстрация политической близорукости, низкого качества стандартов дипломатии и нежелания вести диалог перекинуты и в область спорта. Всё, как обычно, в их королевстве», — приводит слова Валуева Metaratings.

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