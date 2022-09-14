Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Николай Валуев отреагировал на отказ Украины выступить на ЧЕ по самбо из-за России

Николай Валуев отреагировал на отказ Украины выступить на ЧЕ по самбо из-за России
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал новость о том, что сборная Украины по самбо не примет участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Нови-Саде (Сербия) с 14 по 19 сентября. Ранее Федерация самбо Украины объявила, что такое решение было принято из-за того, что на чемпионате Европы выступят самбисты России и Беларуси.

«Украина во многом стала сплошным перформансом. Там даже, где ему не место. Демонстрация политической близорукости, низкого качества стандартов дипломатии и нежелания вести диалог перекинуты и в область спорта. Всё, как обычно, в их королевстве», — приводит слова Валуева Metaratings.

«Хочется, чтобы русские выступали». Норвежцы поменяли своё отношение к отстранению России? «Хочется, чтобы русские выступали». Норвежцы поменяли своё отношение к отстранению России?

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022