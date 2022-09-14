Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Украинские спортсменки завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по борьбе

Украинские спортсменки завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по борьбе
Комментарии

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по борьбе. Накануне, 13 сентября, были разыграны очередные комплекты медалей. Украинские спортсменки завоевали серебро и бронзу.

В весовой категории до 55 кг победу одержала японка Маю Мукайда. В финале соревнований она победила украинку Александру Хоменец. Бронзовые медали получили канадка Карла Годинез и китаянка Сие Менгью.

В весовой категории до 62 кг чемпионкой мира стала Нонока Озаки из Японии. Она в финале победила Кайлу Миракл из США. Бронзовые медали — у Илоны Прокопевнюк из Украины и Луо Сиаоюан из Китая.

В мужских соревнованиях в весовой категории до 60 кг победу одержал представитель Киргизии Жоламан Шаршенбеков. Серебро — у Эдмонда Назаряна, представляющего Болгарию. Бронзовые медали завоевали Айдос Султангали из Казахстана и Кенисиро Фумита (Япония).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022