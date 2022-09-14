Украинские спортсменки завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по борьбе

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по борьбе. Накануне, 13 сентября, были разыграны очередные комплекты медалей. Украинские спортсменки завоевали серебро и бронзу.
В весовой категории до 55 кг победу одержала японка Маю Мукайда. В финале соревнований она победила украинку Александру Хоменец. Бронзовые медали получили канадка Карла Годинез и китаянка Сие Менгью.
В весовой категории до 62 кг чемпионкой мира стала Нонока Озаки из Японии. Она в финале победила Кайлу Миракл из США. Бронзовые медали — у Илоны Прокопевнюк из Украины и Луо Сиаоюан из Китая.
В мужских соревнованиях в весовой категории до 60 кг победу одержал представитель Киргизии Жоламан Шаршенбеков. Серебро — у Эдмонда Назаряна, представляющего Болгарию. Бронзовые медали завоевали Айдос Султангали из Казахстана и Кенисиро Фумита (Япония).
- 14 сентября 2022
-
09:56
-
09:15
-
09:03
-
00:54
- 13 сентября 2022
-
23:46
-
23:33
-
22:55
-
20:48
-
18:28
-
15:44
-
14:41
-
13:01
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
11:29
-
11:00
-
10:58
-
10:41
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:00
-
09:00
-
08:08
- 12 сентября 2022
-
23:02
-
23:00
-
22:00
-
21:25
-
21:00
-
19:24
-
19:03
-
18:56