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Далалоян сообщил о готовности и дальше выступать за итальянский клуб

Далалоян сообщил о готовности и дальше выступать за итальянский клуб
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян сообщил, что готов продолжать выступление за клуб итальянской серии А Gymnastic Romagna Team. После завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Токио (Япония) в июле 2021 года Далалоян заключил контракт с клубом.

«Сезон в итальянской лиге стартует только весной, поэтому говорить сейчас о том, что я точно продолжу выступать за Gymnastic Romagna Team, пока преждевременно. Но руководство этой команды заинтересовано во мне и время от времени спрашивает, как у меня обстоят дела.

«Конечно, я заинтересован продолжать выступать в чемпионате Италии. Это важно и с учётом того, что в ту же германскую Бундеслигу нам дорога закрыта с весны», — цитирует Далалояна ТАСС.

26-летний спортсмен является олимпийским чемпионом в командном многоборье. Также Далалоян — трёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.

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