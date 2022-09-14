В Японии арестовали главу издательства, которого обвиняют во взятке члену оргкомитета ОИ

В Японии арестовали главу издательства Kadokawa Цугухико Кадокаву. Его обвиняют в даче взятки бывшему члену оргкомитета Олимпийских игр в Токио (Япония) Харюки Такахаси, сообщает Kyodo. По данным источника, Кадокава дал взятку в размере $ 481 тыс., чтобы получить спонсорские контракты на Олимпиаде в Токио. В квартире бизнесмена уже прошли обыски.



По этому же делу ранее были арестованы три человека. В свою очередь, Такахаси утверждает, что у него не было никаких контактов с компаниями, как только он стал членом оргкомитета Олимпийских игр.



Ещё в августе Такахаси арестовали по запросу прокуратуры Токио. Японские следователи полагают, что он использовал свои связи для продвижения интересов компаний, которые платили ему взятки. По данным следствия, он в общей сложности получил в качестве взяток около $ 500 тыс.