Арина Аверина снялась с финала многоборья на Спартакиаде по ходу соревнований
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Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина снялась с финала индивидуального многоборья на Всероссийской Спартакиаде — 2022, который проходит в Москве.
Арина неудачно начала соревнования, допустив грубую ошибку в упражнении с обручем — он выкатился за пределы ковра. На второй вид, мяч, Аверина уже не вышла. Причины такого решения спортсменки на данный момент неизвестны.
Напомним, в квалификации многоборья Арина показала второй результат (155,75 балла), уступив лишь Лале Крамаренко (161,20). Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Дина Аверина в квалификации заняла четвёртое место, получив от судей 153,00 балла.
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