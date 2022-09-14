Арина Аверина снялась с финала многоборья на Спартакиаде по ходу соревнований

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина снялась с финала индивидуального многоборья на Всероссийской Спартакиаде — 2022, который проходит в Москве.

Арина неудачно начала соревнования, допустив грубую ошибку в упражнении с обручем — он выкатился за пределы ковра. На второй вид, мяч, Аверина уже не вышла. Причины такого решения спортсменки на данный момент неизвестны.

Напомним, в квалификации многоборья Арина показала второй результат (155,75 балла), уступив лишь Лале Крамаренко (161,20). Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Дина Аверина в квалификации заняла четвёртое место, получив от судей 153,00 балла.