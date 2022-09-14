Лала Крамаренко выиграла Спартакиаду в многоборье, опередив Дину Аверину на пять баллов

Лала Крамаренко одержала победу в индивидуальном многоборье на Всероссийской Спартакиаде по художественной гимнастике. По итогам четырёх упражнений 17-летняя спортсменка набрала 163,30 балла, опередив преследовательниц почти на пять баллов.

Второе место заняла серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 Дина Аверина с результатом 158,50 балла. На третьей позиции – 15-летняя юниорка Анна Попова, получившая от судей 155,80 балла.



Арина Аверина вышла в финал со вторым результатом, но в первом же виде — упражнении с обручем — допустила грубую ошибку: предмет выкатился за пределы ковра. На второй вид Арина уже не вышла и заняла последнее, 20-е место.



Всероссийская спартакиада. Художественная гимнастика. Москва

Индивидуальное многоборье

1. Лала Крамаренко — 163,30.

2. Дина Аверина — 158,50.

3. Анна Попова — 155,80.

4. Мария Борисова — 150,45

5. Диана Чугунихина – 147,650.

6. Алина Протасова – 141,00…

20. Арина Аверина — 36,65.