Чемпионка Европы Дарья Атаманов снялась с ЧМ по художественной гимнастике из-за травмы

Абсолютная чемпионка Европы в личном многоборье Дарья Атаманов из Израиля пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике, который начался сегодня, 14 сентября, в Софии (Болгария).
Во время разминки перед квалификацией чемпионата мира 16-летняя гимнастка получила травму ноги, из-за чего ей пришлось сняться с соревнований, сообщает israelhayom. Информацию подтвердили Федерация гимнастики Израиля и официальный сайт чемпионата.
После обследований, проведённых медицинской бригадой, было подтверждено, что Дарья получила перелом стопы и, как ожидается, вернётся к активным тренировкам через 6–8 недель.
В Израиле Атаманов тренируется у Айелет Зусман — специалиста, которая привела Линой Ашрам к золоту Олимпийских игр в Токио. На чемпионат мира в качестве личного тренера вместе с Дарьей приехала Ашрам.
Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Софии с 14 по 18 сентября.
- 14 сентября 2022
-
18:55
-
18:35
-
18:09
-
17:44
-
15:38
-
15:37
-
14:21
-
13:50
-
12:46
-
11:40
-
09:56
-
09:15
-
09:03
-
00:54
- 13 сентября 2022
-
23:46
-
23:33
-
22:55
-
20:48
-
18:28
-
15:44
-
14:41
-
13:01
-
12:29
-
12:26
-
12:23
-
11:29
-
11:00
-
10:58
-
10:41
-
10:30
-
10:19
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:00