Чемпионка Европы Дарья Атаманов снялась с ЧМ по художественной гимнастике из-за травмы

Абсолютная чемпионка Европы в личном многоборье Дарья Атаманов из Израиля пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике, который начался сегодня, 14 сентября, в Софии (Болгария).

Во время разминки перед квалификацией чемпионата мира 16-летняя гимнастка получила травму ноги, из-за чего ей пришлось сняться с соревнований, сообщает israelhayom. Информацию подтвердили Федерация гимнастики Израиля и официальный сайт чемпионата.

После обследований, проведённых медицинской бригадой, было подтверждено, что Дарья получила перелом стопы и, как ожидается, вернётся к активным тренировкам через 6–8 недель.

В Израиле Атаманов тренируется у Айелет Зусман — специалиста, которая привела Линой Ашрам к золоту Олимпийских игр в Токио. На чемпионат мира в качестве личного тренера вместе с Дарьей приехала Ашрам.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Софии с 14 по 18 сентября.