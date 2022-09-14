В МОК заверили, что продолжают искать решение проблемы отстранения российских спортсменов

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о прошедшем онлайн-заседании Комиссии спортсменов МОК и членов Комиссий спортсменов Национальных олимпийских комитетов с участием президента МОК Томаса Баха.
«Особое внимание было уделено проблеме отстранения спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований и необходимости защиты олимпийских ценностей, соблюдения принципов Олимпийской хартии и недопущения политизации мирового спортивного движения.
От лица российских спортсменов выступила председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая. Двукратная олимпийская чемпионка аргументированно и последовательно озвучила позицию сообщества российских атлетов, особо подчеркнув тот факт, что недопуск спортсменов к соревнованиям негативно сказывается не только на тех, кто оказался под санкциями, но и на всём мировом спорте и на целостности олимпийского движения.
Участники заседания со стороны МОК в ответ заверили, что продолжают искать решение проблемы и поддерживают необходимые контакты с российской стороной», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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