Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В МОК заверили, что продолжают искать решение проблемы отстранения российских спортсменов

В МОК заверили, что продолжают искать решение проблемы отстранения российских спортсменов
Комментарии

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о прошедшем онлайн-заседании Комиссии спортсменов МОК и членов Комиссий спортсменов Национальных олимпийских комитетов с участием президента МОК Томаса Баха.

«Особое внимание было уделено проблеме отстранения спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований и необходимости защиты олимпийских ценностей, соблюдения принципов Олимпийской хартии и недопущения политизации мирового спортивного движения.

От лица российских спортсменов выступила председатель Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая. Двукратная олимпийская чемпионка аргументированно и последовательно озвучила позицию сообщества российских атлетов, особо подчеркнув тот факт, что недопуск спортсменов к соревнованиям негативно сказывается не только на тех, кто оказался под санкциями, но и на всём мировом спорте и на целостности олимпийского движения.

Участники заседания со стороны МОК в ответ заверили, что продолжают искать решение проблемы и поддерживают необходимые контакты с российской стороной», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

«Санкции к России противоречат правилам». Глава МОК совсем запутался в своих заявлениях «Санкции к России противоречат правилам». Глава МОК совсем запутался в своих заявлениях
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022