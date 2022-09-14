Олимпийская чемпионка Юи Сусаки в третий раз выиграла ЧМ по спортивной борьбе

Олимпийская чемпионка из Японии Юи Сусаки в третий раз стала чемпионкой мира по спортивной борьбе. В финале весовой категории до 50 кг на первенстве планеты в Белграде Сусаки нанесла поражение Отгонжаргал Долгоржав из Монголии.

В весе до 76 кг призёр Олимпиады-2020 турчанка Ясемин Адар во второй раз в карьере стала чемпионкой мира.

Для американки Доминик Пэрриш (до 53 кг) и Мивы Морикавы (до 65 кг) это первый титул на первенстве планеты.

Спортивная борьба. Чемпионат мира. Белград

Женщины. До 50 кг

1. Юи Сусаки (Япония).

2. Отгонжаргал Долгоржав (Монголия).

3. Сара Хильдебрандт (США) и Анна Лукасяк (Польша).

До 53 кг

1. Доминик Пэрриш (США).

2. Батхуягиин Хулан (Монголия)

3. Винеш Пхогат (Индия) и Мария Преволараки (Греция).

До 65 кг

1. Мива Морикава (Япония).

2. Цзя Лун (Китай).

3. Мэллори Вельте (США) и Кумба Ларрок (Франция).

До 76 кг

1. Ясемин Адар (Турция).

2. Самар Амер (Египет).

3. Юка Кагами (Япония) и Эпп Мяэ (Эстония).