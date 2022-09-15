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«Я переживала, что у меня есть какие-то надрывы в ахилле». Мельникова — о визите к врачу

«Я переживала, что у меня есть какие-то надрывы в ахилле». Мельникова — о визите к врачу
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Чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве, российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о визите к врачу.

«Сделала МРТ. Так всё долго. Я очень переживала за то, что у меня есть какие-то надрывы в ахилле, и из-за этого он у меня так болит, и мне страшновато прыгать каждый подход.

Надрывов нет, доктор сказал, что ахилл не из самых здоровых, но в целом терпимо. Но есть другая проблема — жидкость в месте прикрепления и нарост, который воспаляется и даёт болезненные ощущения. По-хорошему надо выкачивать жидкость и всё там чистить.

Сейчас я буду снижать нагрузку и делать всё, чтобы ушло острое воспаление. Далее постараюсь варьировать нагрузки так, чтобы не допускать сильных воспалений. Пока так. Старт через две недели. Главное — подойти к нему без острых болей», — написала Ангелина Мельникова в социальной сети.

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