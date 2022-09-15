Ангелина Мельникова: мои связки голеностопные просто как нитки. Это я такая родилась

Чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве, российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о визите к врачу.



«Доктор, когда смотрел мои голеностопы, спросил, сколько раз я подворачивала ноги. Потому что мои связки голеностопные просто как нитки, очень слабые. И он думал, что они у меня такие растянутые и слабые из-за большого количества травм. Но нет. Это я такая родилась.



И с коленями такая же история. Суставы слишком подвижные. Из-за этого всегда болят, когда нагрузка идёт», — написала Ангелина Мельникова в социальной сети.

Мельникова является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года и бронзовым призёром Олимпийских игр 2020 года в личном многоборье и вольных упражнениях.