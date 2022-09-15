Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о ходе заседания Комиссии спортсменов ОКР, которое проводится сегодня, 15 сентября.



«Сегодня проходит долгожданное Расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР, на которое собрались представители 49 олимпийских видов спорта и приехала целая делегация спортсменов из Беларуси.



Мы встретились, чтобы обсудить самые острые вопросы из сферы развития карьеры спортсменов. Прошло достаточно времени, чтобы мы могли сделать выводы относительно текущей ситуации и посмотреть на неё с холодной головой, и сейчас мы можем сверить часы.



Уверен, что наше заседание Комиссии спортсменов ОКР, которое продлится до самого вечера, будет максимально полезным для всех участников.



Не сомневаюсь, что те, кто примет участие в работе сессий и дискуссиях, смогут почувствовать себя сегодня настоящей большой олимпийской семьёй», — написано в сообщении телеграм-канала Станислава Позднякова.