Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о ходе заседания Комиссии спортсменов ОКР, которое проводится сегодня, 15 сентября.
«Сегодня проходит долгожданное Расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР, на которое собрались представители 49 олимпийских видов спорта и приехала целая делегация спортсменов из Беларуси.
Мы встретились, чтобы обсудить самые острые вопросы из сферы развития карьеры спортсменов. Прошло достаточно времени, чтобы мы могли сделать выводы относительно текущей ситуации и посмотреть на неё с холодной головой, и сейчас мы можем сверить часы.
Уверен, что наше заседание Комиссии спортсменов ОКР, которое продлится до самого вечера, будет максимально полезным для всех участников.
Не сомневаюсь, что те, кто примет участие в работе сессий и дискуссиях, смогут почувствовать себя сегодня настоящей большой олимпийской семьёй», — написано в сообщении телеграм-канала Станислава Позднякова.
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