Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Станислав Поздняков рассказал о ходе заседания Комиссии спортсменов ОКР

Станислав Поздняков рассказал о ходе заседания Комиссии спортсменов ОКР
Комментарии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о ходе заседания Комиссии спортсменов ОКР, которое проводится сегодня, 15 сентября.

«Сегодня проходит долгожданное Расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР, на которое собрались представители 49 олимпийских видов спорта и приехала целая делегация спортсменов из Беларуси.

Мы встретились, чтобы обсудить самые острые вопросы из сферы развития карьеры спортсменов. Прошло достаточно времени, чтобы мы могли сделать выводы относительно текущей ситуации и посмотреть на неё с холодной головой, и сейчас мы можем сверить часы.

Уверен, что наше заседание Комиссии спортсменов ОКР, которое продлится до самого вечера, будет максимально полезным для всех участников.

Не сомневаюсь, что те, кто примет участие в работе сессий и дискуссиях, смогут почувствовать себя сегодня настоящей большой олимпийской семьёй», — написано в сообщении телеграм-канала Станислава Позднякова.

Новость по теме
Поздняков — о санкциях МОК: назревает ситуация, когда необходимо пересмотреть решения
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022