Батыршина не согласилась с Винер, назвавшей Спартакиаду настоящим чемпионатом мира

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1996, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина не согласилась с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главным тренером сборной России Ириной Винер, назвавшей Спартакиаду настоящим чемпионатом мира.

Первенство планеты по художественной гимнастике, куда российские и белорусские спортсменки не допущены, стартовало накануне в Софии (Болгария).

«Я не согласна с этим. На Спартакиаде не было белорусок, которые могли бы стать конкурентами нашим гимнасткам. Я вообще не люблю таких громогласных заявлений. Могу только точно сказать, что Лала Крамаренко с таким выступлением совершенно точно выиграла бы у всех. Но белоруски тоже очень сильные — Алина Горносько недавно выиграла «Хрустальную розу», она в прекрасной форме.

Сейчас все такие заявления звучат, на мой взгляд, для какого-то личного успокоения — что мы рады санкциям, что здесь происходит чемпионат мира, а там ничего нет. На самом деле, все понимают, что мы санкциям не рады — ну как можно им радоваться, если сейчас девочки могли бы выступать на настоящем чемпионате мира и могли бы выиграть все золотые медали?» — приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».

Победительницей Спартакиады в многоборье стала Лала Крамаренко, на пять баллов опередившая Дину Аверину, замкнула тройку призёров Анна Попова.