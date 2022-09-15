«В секторе Маша перерождается во льва». Тренер Ласицкене — о том, почему она лучшая в мире

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки Игр-2020 Марии Ласицкене, объяснил, почему его ученица – лучшая в мире.
«Почему Маша стала чемпионкой? Это сочетание воспитания, привычек из детства и таких качеств, как целеустремлённость, желание быть первым, усидчивость, воспитанность, послушание – это у Маши с детства. Если старший сказал сделать пять раз, например, она сделает пять, но не шесть и не четыре.
Тут и симбиоз, казалось бы, противоположных, но дополняющих друг друга вещей. Она внешне милая девушка. Бывает весёлой, бывает грустной, бывает задумчивой, но, когда она выходит в сектор, перерождается во льва.
Маша никогда не зазнавалась, даже нет таких предпосылок и мыслей об этом. Она с уважением относится к старшим и с очень большим уважением относится к младшим спортсменам. То есть с какой бы стороны её ни характеризовать, она только положительная. И вот это всё складывается в одно – Маша – спортсмен, которая идёт на соревнования и выигрывает их», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.
Полностью интервью с Геннадием Габриляном можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 16 сентября.
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