Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«В секторе Маша перерождается во льва». Тренер Ласицкене — о том, почему она лучшая в мире

«В секторе Маша перерождается во льва». Тренер Ласицкене — о том, почему она лучшая в мире
,
Комментарии

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки Игр-2020 Марии Ласицкене, объяснил, почему его ученица – лучшая в мире.

«Почему Маша стала чемпионкой? Это сочетание воспитания, привычек из детства и таких качеств, как целеустремлённость, желание быть первым, усидчивость, воспитанность, послушание – это у Маши с детства. Если старший сказал сделать пять раз, например, она сделает пять, но не шесть и не четыре.

Тут и симбиоз, казалось бы, противоположных, но дополняющих друг друга вещей. Она внешне милая девушка. Бывает весёлой, бывает грустной, бывает задумчивой, но, когда она выходит в сектор, перерождается во льва.
Маша никогда не зазнавалась, даже нет таких предпосылок и мыслей об этом. Она с уважением относится к старшим и с очень большим уважением относится к младшим спортсменам. То есть с какой бы стороны её ни характеризовать, она только положительная. И вот это всё складывается в одно – Маша – спортсмен, которая идёт на соревнования и выигрывает их», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью с Геннадием Габриляном можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 16 сентября.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022