Веденеева принесла Словении первую в истории медаль ЧМ по художественной гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в отдельных видах.

Победу в упражнении с лентой одержала итальянка София Раффаэли, для которой это уже третье золото первенства планеты в Болгарии. Накануне она была лучшей в упражнениях с мячом и обручем. Серебряным призёром стала болгарка Стиляна Николова.

Бронзу завоевала экс-россиянка, уроженка Иркутска Екатерина Веденеева, выступающая за Словению. Для этой страны это первая в истории медаль чемпионата мира по художественной гимнастике.



Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария

Лента

1. София Раффаэли (Италия) – 32,650.

2. Стиляна Николова (Болгария) – 31,850.

3. Екатерина Веденеева (Словения) – 29,900.