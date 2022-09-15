Веденеева принесла Словении первую в истории медаль ЧМ по художественной гимнастике
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На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в отдельных видах.
Победу в упражнении с лентой одержала итальянка София Раффаэли, для которой это уже третье золото первенства планеты в Болгарии. Накануне она была лучшей в упражнениях с мячом и обручем. Серебряным призёром стала болгарка Стиляна Николова.
Бронзу завоевала экс-россиянка, уроженка Иркутска Екатерина Веденеева, выступающая за Словению. Для этой страны это первая в истории медаль чемпионата мира по художественной гимнастике.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария
Лента
1. София Раффаэли (Италия) – 32,650.
2. Стиляна Николова (Болгария) – 31,850.
3. Екатерина Веденеева (Словения) – 29,900.
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