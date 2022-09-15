Тренер Марии Ласицкене объяснил, почему запретил подопечной смотреть видео своих прыжков

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки Игр-2020 Марии Ласицкене, объяснил, почему запретил подопечной смотреть видео своих прыжков.

«С детства я запретил Маше смотреть на себя со стороны, и она себя вообще не видит и не смотрит. Приведу пример: если я сейчас включу запись своего голоса и себя послушаю, то я свой голос возненавижу. Я не люблю свой голос, хотя все окружающие говорят, что я разговариваю обыкновенно. И так у многих людей, это естественно. Если я начну целенаправленно менять дикцию, говор, чтобы мне понравилось, я отойду в сторону от себя естественного.

И спортсмен делает то же самое, когда смотрит свою внешнюю картинку и старается исправить ошибки. И для Маши это было бы катастрофой. Мне нравится, как Маша прыгает, и всему миру нравится, как она прыгает, но ей она сама не нравится. Она видит себя внутренними ощущениями, а мы на неё смотрим со стороны. И я счастлив, что её и наши видения совпадают», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.

Полностью интервью с Геннадием Габриляном можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 16 сентября.