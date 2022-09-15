София Раффаэли завоевала три золота ЧМ по художественной гимнастике за два дня

18-летняя итальянская спортсменка София Раффаэли за два дня чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завоевала три золотые и одну бронзовую медали. Раффаэли поднялась на пьедестал почёта во всех отдельных видах. Она первенствовала в упражнениях с мячом, обручем и лентой и стала третьей в упражнении с булавами.
Для Раффаэли это уже не первые награды чемпионатов мира. В 2021 году она стала серебряным призёром командного турнира первенства планеты в составе сборной Италии и завоевала бронзу в упражнении с обручем.
На чемпионате Европы – 2022, который как и чемпионат мира проходил в отсутствие российских и белорусских гимнасток, Раффаэли завоевала две золотые медали (в упражнениях с булавами и обручем) и два серебра (мяч и командный турнир).
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