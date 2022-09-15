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Чемпионка мира Варфоломеев: в России видела меньше возможностей, и мы приехали в Германию

Чемпионка мира Варфоломеев: в России видела меньше возможностей, и мы приехали в Германию
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Чемпионка мира в упражнении с булавами 15-летняя художественная гимнастка Дарья Варфоломеев рассказала, как и почему в возрасте 12 лет переехала из Барнаула в Германию.

«Я уже чувствую себя в Германии как дома. Моя мама получила немецкое гражданство. Она жила здесь с 16 до 18 лет. После этого она уехала в Россию. Затем в Германию вернулись мои бабушка и дедушка, а позже и моя мама. Все здесь со мной. Только бабушка по отцовской линии до сих пор живёт на её старой родине. Последний раз я была в России полтора-два года назад.

Я никогда не была в сборной России. Я видела там меньше возможностей для себя, поэтому мы приехали в Германию.

Отборочные соревнования к Олимпиаде в Париже-2024 состоятся в 2023 году. Моя цель, конечно же, попасть туда. Я хочу выйти в финал на Олимпиаде. После этого собираюсь продолжить свою карьеру до Лос-Анджелеса-2028», — приводит слова Дарьи Варфоломеев Bild.

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