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«Терять заработок не очень приятно». Тренер Ласицкене — о недопуске на мировые старты

«Терять заработок не очень приятно». Тренер Ласицкене — о недопуске на мировые старты
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Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки Игр-2020 Марии Ласицкене, рассказал о финансовых потерях из-за недопуска на международные старты.

Российские спортсмены с марта отстранены из-за ситуации на Украине.

«Конечно, из-за отсутствия зарубежных стартов у спортсменов есть финансовые потери. Потому что Бриллиантовая лига и другие зарубежные турниры являются одним из способов зарабатывания денег. Терять это не очень приятно. Не хочется считать чужие деньги, но ясно, что хоть спортсмены и как художники, которые пишут для души, коммерческие старты на то и коммерческие, даже название об этом говорит, тут уже никуда не денешься. Жалко, конечно», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.

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