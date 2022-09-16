«Терять заработок не очень приятно». Тренер Ласицкене — о недопуске на мировые старты

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки Игр-2020 Марии Ласицкене, рассказал о финансовых потерях из-за недопуска на международные старты.

Российские спортсмены с марта отстранены из-за ситуации на Украине.

«Конечно, из-за отсутствия зарубежных стартов у спортсменов есть финансовые потери. Потому что Бриллиантовая лига и другие зарубежные турниры являются одним из способов зарабатывания денег. Терять это не очень приятно. Не хочется считать чужие деньги, но ясно, что хоть спортсмены и как художники, которые пишут для души, коммерческие старты на то и коммерческие, даже название об этом говорит, тут уже никуда не денешься. Жалко, конечно», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.