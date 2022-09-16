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Тренер Ласицкене назвал причину, по которой она стала заниматься именно прыжками в высоту

Тренер Ласицкене назвал причину, по которой она стала заниматься именно прыжками в высоту
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Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки Игр-2020 Марии Ласицкене, рассказал, почему его ученица стала заниматься именно прыжками в высоту.

«Меня очень сильно вдохновляла американская прыгунья Шанте Лоу, в девичестве Ховард. Она подтолкнула меня к тому, что я выбрал с Машей именно прыжки в высоту. Я мог бы с ней прыгать в длину, бегать барьеры, бегать спринт – она способная, талантливая. Как говорят, если человек талант, он талантлив во всём. Маша была приспособлена к этим видам, она могла бы достичь в них определённых успехов. Она и в баскетбол прекрасно играла. Но именно разбег Шанте Лоу вдохновил меня на высоту. Мне нравилась динамика разбега, нравилась экспрессия, которую она давала зрителям именно в этом разбеге. Я и с Машей начинал копировать этот разбег. То есть я, как в музыке, скопировал нотку с нотки, пауза в паузу, перенёс Маше, и она выучила это, как танец. И определённое время прыгала с разбегом Шанте Лоу», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.

«В хорошее верить трудно, но маячок есть». Откровенный разговор с тренером Марии Ласицкене «В хорошее верить трудно, но маячок есть». Откровенный разговор с тренером Марии Ласицкене
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