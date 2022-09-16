«Фу, я так медленно бегу». Тренер Ласицкене — о реакции Марии на видеозапись своего прыжка

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки 2020 года в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказал, как его подопечная отреагировала на просмотр видеозаписи своего прыжка. Обычно Габрилян запрещает Ласицкене смотреть видео её собственных прыжков.

«Был случай в 2014 году. Тогда в Осло Маша впервые встретилась в одном секторе с Бланкой Влашич и Анной Чичеровой. А мне всегда нравились их прыжки – это звёзды такой величины, что я раньше даже и не мечтал, что Маша будет вместе с ними прыгать. Так вот, тогда была такая нелётная погода, никто не прыгал 1,98 м, а Маша взяла и перелетела, и победила их.

После этого мы с Машей идём через разминочный зал, и там висит огромный монитор на полстены, где показывают наши соревнования. И вдруг мы видим, как Маша готовится на 1,98. Мы встали и смотрим: «Вот, вот, смотри, как раз». И Маша прыгает. Мне очень понравился прыжок, а Маша говорит: «Фу, я так медленно бегу» и так далее. Я и говорю: «Стоп, Маша. Всё, продолжаем не смотреть», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.