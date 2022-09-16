«Маша бывала не в духе». Тренер Ласицкене рассказал о спорах с подопечной на тренировках
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Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки 2020 года в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказал, как раньше спорил с подопечной на тренировках.
«Конфликтов на тренировках не бывает. Споры бывали раньше, когда Маша была помоложе. Но они ни в коем случае не касались нашей деятельности.
Самые большие конфликты были, наверное, когда Маша бывала не в духе, а я у неё выпытывал, что случилось. Она говорит: «Геннадий Гарикович, не обращайте внимания, всё хорошо. У меня просто нет настроения». А я продолжаю спрашивать, пытаюсь сделать лучше, а получается как всегда (улыбается). Допытываюсь, допытываюсь, и у неё нервы не выдерживают», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.
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