«Маша бывала не в духе». Тренер Ласицкене рассказал о спорах с подопечной на тренировках

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки 2020 года в прыжках в высоту Марии Ласицкене, рассказал, как раньше спорил с подопечной на тренировках.

«Конфликтов на тренировках не бывает. Споры бывали раньше, когда Маша была помоложе. Но они ни в коем случае не касались нашей деятельности.

Самые большие конфликты были, наверное, когда Маша бывала не в духе, а я у неё выпытывал, что случилось. Она говорит: «Геннадий Гарикович, не обращайте внимания, всё хорошо. У меня просто нет настроения». А я продолжаю спрашивать, пытаюсь сделать лучше, а получается как всегда (улыбается). Допытываюсь, допытываюсь, и у неё нервы не выдерживают», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.