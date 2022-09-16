«Я сидел абсолютно без эмоций». Тренер Ласицкене вспомнил её победу на Олимпиаде в Токио

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки 2020 года в прыжках в высоту Марии Ласицкене, вспомнил, как его подопечная завоевала золото на тех Играх.
«Перед стартом мне кажется, что, если Маша выиграет или прыгнет определённую высоту, я буду прыгать от счастья, но, когда это случается, я счастлив, я рад, но не шелохнусь. Сижу, будто меня это и не касается.
На Олимпиаде в Токио у меня тоже не было всплеска эмоций. Я сел немного в стороне от наших коллег, спортсменов, доктора, руководителей, чтоб был ракурс, с которого мне всё хорошо видно. И когда Маша прыгала, я смотрю: там сбоку все эмоционально реагируют, а я абсолютно нет, я сидел без эмоций. Когда прыгает Маша, я сижу внешне без эмоций, а всё напряжение у меня внутри. Я не знаю, что это такое, но это что-то особенное, и я боюсь это потерять. Если я это потеряю, всё будет по-другому», — сказал Габрилян в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Ангелиной Николаевой и Михаилом Чесалиным.
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