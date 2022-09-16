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Екатерина Веденеева: хочу продолжать прокладывать путь другим гимнасткам из Словении

Екатерина Веденеева: хочу продолжать прокладывать путь другим гимнасткам из Словении
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Словенская гимнастка Екатерина Веденеева, которая родилась в России, прокомментировала своё выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике. Её бронзовая медаль стала первой в истории страны на чемпионатах мира.

«Я действительно хочу возвысить этот вид спорта и именно поэтому продолжаю соревноваться в 28 лет. Думаю, что художественная гимнастика может быть глубокой и зрелой. Хочу продолжать прокладывать путь другим гимнасткам из Словении. Я не буду сдаваться и хочу показать, что всё возможно», — приводит слова Екатерины Веденеевой официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Победу в упражнении с лентой одержала итальянка София Раффаэли, для которой это уже третье золото первенства планеты в Болгарии. Серебряным призёром стала болгарка Стиляна Николова.

Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Софии (Болгария) с 12 по 18 сентября.

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