Екатерина Веденеева: хочу продолжать прокладывать путь другим гимнасткам из Словении

Словенская гимнастка Екатерина Веденеева, которая родилась в России, прокомментировала своё выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике. Её бронзовая медаль стала первой в истории страны на чемпионатах мира.

«Я действительно хочу возвысить этот вид спорта и именно поэтому продолжаю соревноваться в 28 лет. Думаю, что художественная гимнастика может быть глубокой и зрелой. Хочу продолжать прокладывать путь другим гимнасткам из Словении. Я не буду сдаваться и хочу показать, что всё возможно», — приводит слова Екатерины Веденеевой официальный сайт Международного олимпийского комитета.



Победу в упражнении с лентой одержала итальянка София Раффаэли, для которой это уже третье золото первенства планеты в Болгарии. Серебряным призёром стала болгарка Стиляна Николова.



Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Софии (Болгария) с 12 по 18 сентября.