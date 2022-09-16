Дарья Варфоломеев — о победе на ЧМ: не могла представить, что можно стать чемпионкой мира

Немецкая художественная гимнастка Дарья Варфоломеев, которая родилась в России, поделилась эмоциями после выигранной золотой медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария). Она первенствовала в упражнении с булавами и завоевала для Германии первое золото на мировых первенствах с 1975 года. Для Варфоломеев это уже третья медаль на первенстве планеты в Софии. Ранее она завоевала серебро в упражнении с мячом и бронзу в упражнении с обручем.
«Германия преуспевает здесь? Я даже не могу объяснить, что это значит для меня. Сейчас переполняют эмоции. Главное, что мы не останавливаемся и продолжаем работать так, как мы можем.
Я мечтала, может быть, стать второй или третьей. Изначально? У меня была такая мечта, но я не могла представить, что можно стать чемпионкой мира. Сейчас в центре внимания финал многоборья, и квалификация на Олимпиаду станет ещё одним воплощением мечты», — приводит слова Дарьи Варфоломеев официальный сайт Международного олимпийского комитета.
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