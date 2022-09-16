Путин предложил подумать о создании ассоциации спортивных организаций под эгидой ШОС
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Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением о создании ассоциации спортивных организаций под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом президент сказал на саммите организации.
«Как представляется, хорошие возможности есть и для активизации спортивного сотрудничества с перспективой проведения под эгидой ШОС крупных спортивных мероприятий. Для этого можно было бы подумать о создании при нашем объединении ассоциации спортивных организаций», — приводит слова Владимира Путина ТАСС.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее в неё вошли Индия и Пакистан, планируется принятие Ирана.
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