Алина Грушина-Акобия завоевала пятую медаль для Украины на ЧМ по борьбе
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Чемпионка Европы украинка Алина Грушина-Акобия стала бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия). Эта медаль стала пятой для украинской сборной.
Первое место в категории до 57 кг заняла японка Цугуми Сакураи, победившая норвежку Грейс Якоб Буллен. Представительница Норвегии стала второй и в категории до 59 кг, в финале победу одержала молдаванка Анастасия Никита.
Спортивная борьба. Чемпионат мира. Белград
Женщины. До 57 кг
1. Цугуми Сакураи (Япония).
2. Грейс Якоб Буллен (Норвегия).
3. Алина Грушина-Акобия (Украина) и Ангелина Лысяк (Польша).
До 59 кг
1. Анастасия Никита (Молдавия).
2. Грейс Якоб Буллен (Норвегия).
3. Йовита Вжесень (Польша) и Сакура Мотоки (Япония).
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