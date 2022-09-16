Алина Грушина-Акобия завоевала пятую медаль для Украины на ЧМ по борьбе

Чемпионка Европы украинка Алина Грушина-Акобия стала бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия). Эта медаль стала пятой для украинской сборной.

Первое место в категории до 57 кг заняла японка Цугуми Сакураи, победившая норвежку Грейс Якоб Буллен. Представительница Норвегии стала второй и в категории до 59 кг, в финале победу одержала молдаванка Анастасия Никита.

Спортивная борьба. Чемпионат мира. Белград

Женщины. До 57 кг



1. Цугуми Сакураи (Япония).

2. Грейс Якоб Буллен (Норвегия).

3. Алина Грушина-Акобия (Украина) и Ангелина Лысяк (Польша).



До 59 кг



1. Анастасия Никита (Молдавия).

2. Грейс Якоб Буллен (Норвегия).

3. Йовита Вжесень (Польша) и Сакура Мотоки (Япония).