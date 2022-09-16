Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алина Грушина-Акобия завоевала пятую медаль для Украины на ЧМ по борьбе

Алина Грушина-Акобия завоевала пятую медаль для Украины на ЧМ по борьбе
Комментарии

Чемпионка Европы украинка Алина Грушина-Акобия стала бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе, который проходит в Белграде (Сербия). Эта медаль стала пятой для украинской сборной.

Первое место в категории до 57 кг заняла японка Цугуми Сакураи, победившая норвежку Грейс Якоб Буллен. Представительница Норвегии стала второй и в категории до 59 кг, в финале победу одержала молдаванка Анастасия Никита.

Спортивная борьба. Чемпионат мира. Белград
Женщины. До 57 кг

1. Цугуми Сакураи (Япония).
2. Грейс Якоб Буллен (Норвегия).
3. Алина Грушина-Акобия (Украина) и Ангелина Лысяк (Польша).

До 59 кг

1. Анастасия Никита (Молдавия).
2. Грейс Якоб Буллен (Норвегия).
3. Йовита Вжесень (Польша) и Сакура Мотоки (Япония).

Новость по теме
Украинские спортсменки завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира по борьбе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022