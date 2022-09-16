Сегодня, 12 сентября, стартовали продажи билетов на турнир легенд хоккея с мячом «Кубок Енисейской Сибири», который пройдёт с 23 по 25 сентября на стадионе «Енисей» (ул. Юности, 18). Билеты можно приобрести в терминалах «Платёжка», на сайте ХК «Енисей», в кассах стадиона «Енисей».

«Кубок Енисейской Сибири» – уникальное событие в истории русского хоккея! В борьбе за победу примут участие прославленные мастера хоккея с мячом: хоккеисты сборной России, молодёжной национальной команды, сборной клубов страны и игроки красноярского «Енисея».

Болельщиков ждут не только настоящие ледовые баталии. В течение трёх дней для всех любителей хоккея с мячом будут работать развлекательные локации, а также организованы автограф-сессии с участниками «Кубка Енисейской Сибири». «Кубок Енисейской Сибири» – история русского хоккея в центре России!

Билеты можно приобрести на официальном сайте мероприятия.

Расписание игр:

23 сентября. 1-й тур

15:00 Сборная команда клубов Суперлиги – Молодёжная сборная России

19:40 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ

20:00 Сборная России – ХК «Енисей»



24 сентября. 2-й тур

13:00 Молодёжная сборная России – ХК «Енисей»

17:00 Сборная команда клубов Суперлиги – Сборная России



25 сентября. 3-й тур

13:00 Сборная России – Молодёжная сборная России

17:00 ХК «Енисей» – Сборная команда клубов Суперлиги

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ