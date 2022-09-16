Сборная Болгарии победила в многоборье групп на ЧМ по художественной гимнастике
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На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), определились обладатели наград в многоборье групп. Чемпионками мира стали хозяйки ковра — болгарские гимнастки, опередившие соперниц из Израиля почти на два балла. Бронзовые медали завоевали представительницы сборной Испании.
Отметим, что в чемпионате мира по художественной гимнастике не принимают участия спортсменки из России и Беларуси. Эти команды отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария
Многоборье групп
1. Болгария — 66,600
2. Израиль — 64,650
3. Испания — 63,200
4. Италия — 62,050
5. Бразилия — 60,700
6. Мексика — 60,150...
12. Украина — 57,900
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