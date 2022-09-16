Чемпионат мира по спортивной борьбе. Результаты 16 сентября

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), определились первые победители в соревнованиях по вольной борьбе. Золотые медали завоевали сразу три олимпийских чемпиона разных лет – американец Джордан Барроуз (до 79 кг), его соотечественник Дэвид Тейлор (до 86 кг) и представитель Турции Таха Акгюль (до 125 кг).
Победу в категории до 70 кг одержал чемпион Азии этого года японец Тайши Нарикуни. Для него это первая награда чемпионата мира. Барроуз стал шестикратным чемпионом мира, Акгюль – трёхкратным, Тейлор – двукратным.
Вольная борьба. Чемпионат мира. Белград, Сербия
До 70 кг
1. Тайши Нарикуни (Япония)
2. Зейн Ретерфорд (США)
3. Ерназар Акматалиев (Киргизия) и Зураб Якобишвили (Грузия).
До 79 кг
1. Джордан Барроуз (США)
2. Мохаммад Ноходи (Иран)
3. Арсалан Будажапов (Киргизия) и Василий Михайлов (Украина)
До 86 кг
1. Дэвид Тейлор (США)
2. Хасан Яздани (Иран)
3. Борис Макоев (Словакия) и Азамат Даулетбеков (Казахстан)
До 125 кг
1. Таха Акгюль (Турция)
2. Лхагвагэрэл Мунхтур (Монголия)
3. Гено Петриашвили (Грузия) и Амир Хоссейн Заре (Иран)
- 16 сентября 2022
-
23:23
-
22:37
-
21:54
-
21:33
-
21:19
-
20:28
-
18:36
-
13:58
-
13:41
-
12:43
-
11:30
-
10:30
-
10:01
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
04:53
-
02:09
- 15 сентября 2022
-
23:54
-
23:21
-
23:15
-
22:58
-
22:45
-
22:45
-
22:14
-
22:01
-
20:05
-
18:54
-
14:29
-
13:13
-
12:44
-
11:55