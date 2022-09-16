Чемпионат мира по спортивной борьбе. Результаты 16 сентября

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), определились первые победители в соревнованиях по вольной борьбе. Золотые медали завоевали сразу три олимпийских чемпиона разных лет – американец Джордан Барроуз (до 79 кг), его соотечественник Дэвид Тейлор (до 86 кг) и представитель Турции Таха Акгюль (до 125 кг).

Победу в категории до 70 кг одержал чемпион Азии этого года японец Тайши Нарикуни. Для него это первая награда чемпионата мира. Барроуз стал шестикратным чемпионом мира, Акгюль – трёхкратным, Тейлор – двукратным.

Вольная борьба. Чемпионат мира. Белград, Сербия

До 70 кг

1. Тайши Нарикуни (Япония)

2. Зейн Ретерфорд (США)

3. Ерназар Акматалиев (Киргизия) и Зураб Якобишвили (Грузия).

До 79 кг

1. Джордан Барроуз (США)

2. Мохаммад Ноходи (Иран)

3. Арсалан Будажапов (Киргизия) и Василий Михайлов (Украина)

До 86 кг

1. Дэвид Тейлор (США)

2. Хасан Яздани (Иран)

3. Борис Макоев (Словакия) и Азамат Даулетбеков (Казахстан)

До 125 кг

1. Таха Акгюль (Турция)

2. Лхагвагэрэл Мунхтур (Монголия)

3. Гено Петриашвили (Грузия) и Амир Хоссейн Заре (Иран)