Николай Валуев: российских спортсменов вернут, когда промышленность Европы сгинет

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на свежее высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов от международных стартов. Он заявил, что время для отмены рекомендаций по отстранению российских и белорусских спортсменов от международных соревнований ещё не пришло.

«Шока нет. Томас Бах, как и с допингом, перевёл красиво стрелки. Нас вернут, когда замёрзнут. И когда промышленность Европы сгинет», — приводит слова Валуева Sport24.

Отметим, что Бах допустил возможное возвращение российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, но под нейтральным флагом и лишь с согласия отдельных федераций.