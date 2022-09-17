Психолог считает, что отстранённые атлеты могут уже никогда не вернуться в большой спорт

Двукратный призёр Олимпийских игр в могуле и известный спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, необходимо ли во время текущего отстранения психологически готовить действующих атлетов к тому, что их поколение может уже никогда не вернуться в большой спорт.
«Считаю, что нужно обязательно, и так или иначе мы с ребятами стараемся это проговаривать. Насколько такой вариант вероятен? Я бы сказала, что 50 на 50: либо да, либо нет. Пока все атлеты находятся в обойме, продолжают тренироваться как прежде, и ситуация, что называется, не стала хронической. Но если вдруг она в таковую превратится, важно безотлагательно начинать делать соответствующие шаги. Получать образование, развивать иные профессиональные навыки, перерабатывать уже имеющиеся и перенаправлять их в несколько иное русло.
Не возникает ли у них психологической подавленности при мысли об этом? Пока не наблюдаю. Гораздо сильнее людей беспокоит ощущение недостаточного физического здоровья», — приводит слова Кожевниковой RT.
- 17 сентября 2022
-
20:18
-
20:03
-
12:56
- 16 сентября 2022
-
23:47
-
23:23
-
22:37
-
21:54
-
21:33
-
21:19
-
20:28
-
18:36
-
13:58
-
13:41
-
12:43
-
11:30
-
10:30
-
10:01
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
04:53
-
02:09
- 15 сентября 2022
-
23:54
-
23:21
-
23:15
-
22:58
-
22:45
-
22:45
-
22:14
-
22:01
-
20:05
-
18:54