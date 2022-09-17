Психолог считает, что отстранённые атлеты могут уже никогда не вернуться в большой спорт

Двукратный призёр Олимпийских игр в могуле и известный спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала, необходимо ли во время текущего отстранения психологически готовить действующих атлетов к тому, что их поколение может уже никогда не вернуться в большой спорт.

«Считаю, что нужно обязательно, и так или иначе мы с ребятами стараемся это проговаривать. Насколько такой вариант вероятен? Я бы сказала, что 50 на 50: либо да, либо нет. Пока все атлеты находятся в обойме, продолжают тренироваться как прежде, и ситуация, что называется, не стала хронической. Но если вдруг она в таковую превратится, важно безотлагательно начинать делать соответствующие шаги. Получать образование, развивать иные профессиональные навыки, перерабатывать уже имеющиеся и перенаправлять их в несколько иное русло.

Не возникает ли у них психологической подавленности при мысли об этом? Пока не наблюдаю. Гораздо сильнее людей беспокоит ощущение недостаточного физического здоровья», — приводит слова Кожевниковой RT.