София Раффаэли завоевала 4-е золото ЧМ по художественной гимнастике, победив в многоборье

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в индивидуальном многоборье. Золотую медаль завоевала итальянская спортсменка София Раффаэли. Менее балла по сумме четырёх упражнений уступила победительнице экс-россиянка Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию. Бронзовым призёром стала болгарка Стиляна Николова.
Для Раффаэли это четвёртое золото чемпионата мира — 2022, для Варфоломеев – четвёртая медаль. Ранее Раффаэли выиграла все отдельные виды, кроме упражнения с булавами, победа в котором досталась Варфоломеев.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария
Индивидуальное многоборье
1. София Раффаэли (Италия) — 133,25
2. Дарья Варфоломеев (Германия) — 132,45
3. Стиляна Николова (Болгария) — 128,80
4. Виктория Оноприенко (Украина) — 125,05
5. Милена Бальдассарри (Италия) — 124,90
6. Ади Ася Катц (Израиль) — 124,45
7. Екатерина Веденеева (Словения) — 123,15
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