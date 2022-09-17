София Раффаэли завоевала 4-е золото ЧМ по художественной гимнастике, победив в многоборье

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в индивидуальном многоборье. Золотую медаль завоевала итальянская спортсменка София Раффаэли. Менее балла по сумме четырёх упражнений уступила победительнице экс-россиянка Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию. Бронзовым призёром стала болгарка Стиляна Николова.

Для Раффаэли это четвёртое золото чемпионата мира — 2022, для Варфоломеев – четвёртая медаль. Ранее Раффаэли выиграла все отдельные виды, кроме упражнения с булавами, победа в котором досталась Варфоломеев.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария

Индивидуальное многоборье

1. София Раффаэли (Италия) — 133,25

2. Дарья Варфоломеев (Германия) — 132,45

3. Стиляна Николова (Болгария) — 128,80

4. Виктория Оноприенко (Украина) — 125,05

5. Милена Бальдассарри (Италия) — 124,90

6. Ади Ася Катц (Израиль) — 124,45

7. Екатерина Веденеева (Словения) — 123,15