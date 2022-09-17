Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

София Раффаэли завоевала 4-е золото ЧМ по художественной гимнастике, победив в многоборье

София Раффаэли завоевала 4-е золото ЧМ по художественной гимнастике, победив в многоборье
Комментарии

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в индивидуальном многоборье. Золотую медаль завоевала итальянская спортсменка София Раффаэли. Менее балла по сумме четырёх упражнений уступила победительнице экс-россиянка Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию. Бронзовым призёром стала болгарка Стиляна Николова.

Для Раффаэли это четвёртое золото чемпионата мира — 2022, для Варфоломеев – четвёртая медаль. Ранее Раффаэли выиграла все отдельные виды, кроме упражнения с булавами, победа в котором досталась Варфоломеев.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария
Индивидуальное многоборье

1. София Раффаэли (Италия) — 133,25
2. Дарья Варфоломеев (Германия) — 132,45
3. Стиляна Николова (Болгария) — 128,80
4. Виктория Оноприенко (Украина) — 125,05
5. Милена Бальдассарри (Италия) — 124,90
6. Ади Ася Катц (Израиль) — 124,45
7. Екатерина Веденеева (Словения) — 123,15

Русская гимнастка завоевала сразу две медали на чемпионате мира. Вот за кого можно болеть! Русская гимнастка завоевала сразу две медали на чемпионате мира. Вот за кого можно болеть!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022