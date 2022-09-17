Российские волейболистки во второй раз обыграли белорусок в товарищеском матче

Женская сборная России по волейболу и во втором товарищеском матче в Москве уверенно обыграла команду Беларуси. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 25:20) в пользу хозяек площадки.



Накануне российские волейболистки в первом товарищеском матче также обыграли соперниц из Беларуси в трёх партиях.



Женская и мужская сборные России проводят серию международных товарищеских матчей с соперниками из Беларуси на Волейбольной арене «Динамо» в Москве. Мужские команды сыграют 20 и 21 сентября.



Сборные и клубы из России и Беларуси с 1 марта отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Волейбол. Повторный товарищеский матч. Женщины



Россия – Беларусь – 3:0 (25:23, 25:18, 25:20).