Российские волейболистки во второй раз обыграли белорусок в товарищеском матче
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Женская сборная России по волейболу и во втором товарищеском матче в Москве уверенно обыграла команду Беларуси. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:18, 25:20) в пользу хозяек площадки.
Накануне российские волейболистки в первом товарищеском матче также обыграли соперниц из Беларуси в трёх партиях.
Женская и мужская сборные России проводят серию международных товарищеских матчей с соперниками из Беларуси на Волейбольной арене «Динамо» в Москве. Мужские команды сыграют 20 и 21 сентября.
Сборные и клубы из России и Беларуси с 1 марта отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Волейбол. Повторный товарищеский матч. Женщины
Россия – Беларусь – 3:0 (25:23, 25:18, 25:20).
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