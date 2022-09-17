Сменивший гражданство борец-вольник Абакаров принёс золото ЧМ-2022 Албании

На чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия), определились победители в соревнованиях по вольной борьбе в трёх весовых категориях.

В весе до 57 кг чемпионом мира стал экс-россиянин Зелимхан Абакаров, который с 2022 года выступает за Албанию. В финальной схватке он победил чемпиона мира 2021 года американца Томаса Гилмана.

В категории до 74 кг первенствовал американец Кайл Дэйк, для которого это четвёртое золото чемпионатов мира. В весе до 92 кг иранец Камран Гасемпур защитил титул чемпиона мира.

Вольная борьба. Чемпионат мира. Белград, Сербия

До 57 кг

1. Зелимхан Абакаров (Албания)

2. Томас Гилман (США)

3. Занданбудин Занабазар (Монголия) и Стеван Мичич (Сербия)

До 74 кг

1. Кайл Дэйк (США)

2. Таймураз Салказанов (Словакия)

3. Юнес Эмами (Иран) и Франк Чамисо (Италия).

До 92 кг

1. Камран Гасемпур (Иран)

2. Джейден Кокс (США)

3. Мириани Майсурадзе (Грузия) и Усман Нурмагомедов (Азербайджан)