Бубка рассказал, как Олимпийские комитеты Турции и Румынии помогли украинским спортсменам

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка рассказал о помощи со стороны Олимпийских комитетов Турции и Румынии.

«Реакция спортивного сообщества была невероятной. В какой-то момент я попросил поддержки у Олимпийского комитета Турции. Они взяли на себя все расходы на то, что мы у них просили, тренировочные сборы, питание… То же самое с Олимпийским комитетом Румынии, который я просил принять наших спортсменов в марте перед чемпионатом мира по лёгкой атлетике», — приводит слова Бубки MSN со ссылкой на Lequipe.

Ранее Бубка потребовал от всех международных федераций придерживаться рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.