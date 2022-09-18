Непомнящий высказался о скандале с читерством, который разгорелся после снятия Карлсена

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итоги своего выступления на этапе серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США). А также высказался о скандале, который разразился на турнире.

Напомним, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен снялся на следующий день после поражения от американца Ханса Ниманна. Причиной могло стать мошенничество со стороны Ниманна, который позднее признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах. Однако при этом американец опроверг подозрения в мошенничестве в матче с Карлсеном, выразив готовность сыграть с чемпионом мира голым.

«Завершился трехнедельный шахматный марафон в Сент-Луисе. Шахматная жизнь там кипит круглый год, а этапы Grand Chess Tour традиционно собирают впечатляющий состав. Несмотря на неоптимальную игровую форму, удалось разделить первое место в классическом турнире и третье в фишеровских шахматах. Впрочем, упущенные возможности оставляют горьковатое послевкусие.

Общие впечатления от турнира оказались омрачены скандалом, разразившимся после третьего тура, и решением Магнуса Карлсена выбыть из соревнования. Не возьмусь выносить вердикт, так как могу опираться только лишь на свой опыт, знания, интуицию и ощущения. Надеюсь, что негативный информационный шум поутихнет, меры, принимаемые организаторами, будут сводить вероятность нечестной игры к минимуму, а справедливость восторжествует», — написал Непомнящий в своих социальных сетях.