«Готова на матч «Спартак» — «Локомотив». Мельникова поделилась новой фотографией

Чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве, российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась новой фотографией в социальной сети. Спортсменка собралась на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».
Фото: Из личного архива Ангелины Мельниковой
«Готова на матч «Спартак» — «Локомотив», — подписала фотографию Ангелина Мельникова в социальной сети.
Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится сегодня, 18 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. Хозяева занимают пятое место в турнирной таблице сезона-2022/2023 с 16 очками после девяти игр. Железнодорожники находятся на 12-й строчке с девятью очками после девяти проведённых матчей. В предыдущей очной встрече победу одержал «Локомотив» со счётом 1:0.
- 18 сентября 2022
-
17:04
-
17:00
-
16:32
-
15:00
-
14:30
-
14:09
-
12:21
-
11:25
-
10:40
-
10:04
-
02:13
-
00:09
- 17 сентября 2022
-
23:05
-
22:34
-
22:17
-
21:03
-
20:18
-
20:03
-
12:56
- 16 сентября 2022
-
23:47
-
23:23
-
22:37
-
21:54
-
21:33
-
21:19
-
20:28
-
18:36
-
13:58
-
13:41
-
12:43
-
11:30
-
10:30
-
10:01
-
09:50
-
09:45