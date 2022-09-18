«Готова на матч «Спартак» — «Локомотив». Мельникова поделилась новой фотографией

Чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве, российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась новой фотографией в социальной сети. Спортсменка собралась на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

Фото: Из личного архива Ангелины Мельниковой

«Готова на матч «Спартак» — «Локомотив», — подписала фотографию Ангелина Мельникова в социальной сети.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится сегодня, 18 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. Хозяева занимают пятое место в турнирной таблице сезона-2022/2023 с 16 очками после девяти игр. Железнодорожники находятся на 12-й строчке с девятью очками после девяти проведённых матчей. В предыдущей очной встрече победу одержал «Локомотив» со счётом 1:0.