Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Готова на матч «Спартак» — «Локомотив». Мельникова поделилась новой фотографией

«Готова на матч «Спартак» — «Локомотив». Мельникова поделилась новой фотографией
Комментарии

Чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве, российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась новой фотографией в социальной сети. Спортсменка собралась на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом».

Фото: Из личного архива Ангелины Мельниковой

«Готова на матч «Спартак» — «Локомотив», — подписала фотографию Ангелина Мельникова в социальной сети.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится сегодня, 18 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск. Хозяева занимают пятое место в турнирной таблице сезона-2022/2023 с 16 очками после девяти игр. Железнодорожники находятся на 12-й строчке с девятью очками после девяти проведённых матчей. В предыдущей очной встрече победу одержал «Локомотив» со счётом 1:0.

Новость по теме
«Я переживала, что у меня есть какие-то надрывы в ахилле». Мельникова — о визите к врачу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022