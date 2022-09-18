Итальянки — первые в групповых упражнениях с обручами на ЧМ по художественной гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в групповом многоборье с пятью обручами. Золотые медали завоевала команда Италии.

Итальянки стали первыми с результатом 34,95 балла. На втором месте расположилась сборная Израиля — 34,05 балла. Бронзовые награды достались спортсменкам из Испании, показавшим результат в 33,80 балла.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария

Групповое многоборье. Упражнения с пятью обручами.

1. Италия — 34,95

2. Израиль — 34,05

3. Испания — 33,80

4. Бразилия — 33,35

5. Япония — 32,85

6. Мексика — 32,20

7. Китай — 31,65

8. Болгария — 31,40

Ранее на чемпионате мира по художественной гимнастике разыграли медали в индивидуальном многоборье.