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Итальянки — первые в групповых упражнениях с обручами на ЧМ по художественной гимнастике

Итальянки — первые в групповых упражнениях с обручами на ЧМ по художественной гимнастике
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На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в групповом многоборье с пятью обручами. Золотые медали завоевала команда Италии.

Итальянки стали первыми с результатом 34,95 балла. На втором месте расположилась сборная Израиля — 34,05 балла. Бронзовые награды достались спортсменкам из Испании, показавшим результат в 33,80 балла.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария
Групповое многоборье. Упражнения с пятью обручами.

1. Италия — 34,95
2. Израиль — 34,05
3. Испания — 33,80
4. Бразилия — 33,35
5. Япония — 32,85
6. Мексика — 32,20
7. Китай — 31,65
8. Болгария — 31,40

Ранее на чемпионате мира по художественной гимнастике разыграли медали в индивидуальном многоборье.

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