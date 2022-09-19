Болгария взяла золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в групповом многоборье с лентами и мячами. Победу одержала команда Болгарии.

Болгарские спортсменки стали первыми с результатом 33,30 балла. Серебро мирового первенства завоевала команда Италии — 31,45. Бронзовые награды достались азербайджанским гимнасткам, показавшим результат в 30, 75 балла.

Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария

Групповое многоборье. Упражнения с мячами и лентами.

1. Болгария — 33,30

2. Италия — 31,45

3. Азербайджан — 30,75

4. Китай — 29,35

5. Испания — 28,45

6. Германия — 27,95

7. Израиль — 27,15

8. Мексика — 26,50

Ранее на чемпионате мира по художественной гимнастике стали известны победительницы группового многоборья в упражнениях с обручами.