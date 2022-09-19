Болгария взяла золото в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Софии (Болгария), завершились соревнования в групповом многоборье с лентами и мячами. Победу одержала команда Болгарии.
Болгарские спортсменки стали первыми с результатом 33,30 балла. Серебро мирового первенства завоевала команда Италии — 31,45. Бронзовые награды достались азербайджанским гимнасткам, показавшим результат в 30, 75 балла.
Художественная гимнастика. Чемпионат мира. София, Болгария
Групповое многоборье. Упражнения с мячами и лентами.
1. Болгария — 33,30
2. Италия — 31,45
3. Азербайджан — 30,75
4. Китай — 29,35
5. Испания — 28,45
6. Германия — 27,95
7. Израиль — 27,15
8. Мексика — 26,50
Ранее на чемпионате мира по художественной гимнастике стали известны победительницы группового многоборья в упражнениях с обручами.
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