Поляк Семенюк признан лучшим волейболистом Европы в сезоне-2021/2022 среди мужчин
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Польский доигровщик Камил Семенюк получил награду лучшему волейболисту Европы среди мужчин на ежегодном мероприятии Европейской конфедерации волейбола. У женщин этой награды удостоилась диагональная «Вакифбанка» Изабель Хаак.
Семенюк вместе с польским клубом «Закса» два года подряд выигрывал Лигу чемпионов. Доигровщика выбрали лучшим игроком этого турнира. Он также завоевал золотые медали чемпионата Польши и Кубка Польши. На прошедшем чемпионате мира Камил Семенюк взял серебро вместе со своей командой, в финальном матче уступив сборной Италии.
Шведская диагональная Изабель Хаак в составе турецкого «Вакифбанка» также взяла трофей Лиги чемпионов, победив ещё в четырёх турнирах в сезоне-2021/2022.
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