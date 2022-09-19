Александр Карелин дал совет отстранённым российским спортсменам

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин дал совет российским спортсменам на фоне ситуации с отстранением. По словам Карелина, «надо терпеть».
«Соглашусь, что по остроте восприятия действующим спортсменам сейчас тяжело, но это не какая-то супернеординарная, небывалая ситуация, нет. Надо терпеть.
Нам надо быть готовыми, как были готовы наши первые участники Олимпиады после разрушительной войны, после концлагерей, после сложнейшей жизни в тылу. Они пришли и заняли второе общекомандное место на Олимпиаде — гвозди бы делать из тех людей. Поэтому надо собраться, быть вместе с государством. Вот и всё. И если завтра придёт время вернуться на наше обоснованное место для участия в соревнованиях, мы должны быть к этому готовы. И не только первые составы — и вторые, и третьи», — приводит слова Карелина ТАСС.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
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