«Чемпионат» — официальный партнёр ЖГК ЦСКА

Ведущий спортивный интернет-портал «Чемпионат» стал официальным партнёром ЖГК ЦСКА, одного из сильнейших женских гандбольных клубов России.



«Мы очень рады обрести в лице интернет-портала «Чемпионат» нового надёжного партнёра. Уверены, что наше сотрудничество будет по-настоящему продуктивным!» — сообщается на сайте клуба.



ЦСКА — чемпион России – 2021, обладатель Кубка России – 2022 и Суперкубка России – 2022.



«Чемпионат» — ведущий спортивный портал России, обладатель абсолютного рекорда спортивного Рунета: около 50 млн уникальных посетителей и топ-4 самых популярных спортивных интернет-медиа в мире (по данным Similar Web, февраль 2022 года).