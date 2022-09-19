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«Чемпионат» — официальный партнёр ЖГК ЦСКА

«Чемпионат» — официальный партнёр ЖГК ЦСКА
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Ведущий спортивный интернет-портал «Чемпионат» стал официальным партнёром ЖГК ЦСКА, одного из сильнейших женских гандбольных клубов России.

«Мы очень рады обрести в лице интернет-портала «Чемпионат» нового надёжного партнёра. Уверены, что наше сотрудничество будет по-настоящему продуктивным!» — сообщается на сайте клуба.

ЦСКА — чемпион России – 2021, обладатель Кубка России – 2022 и Суперкубка России – 2022.

«Чемпионат» — ведущий спортивный портал России, обладатель абсолютного рекорда спортивного Рунета: около 50 млн уникальных посетителей и топ-4 самых популярных спортивных интернет-медиа в мире (по данным Similar Web, февраль 2022 года).

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