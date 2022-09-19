Специальный показ нового сериала «Эльбрус. Точка невозврата» в Москве

Уже завтра, 20 сентября, в 19.30 в киноцентре «Октябрь» состоится премьерный показ документального сериала «Эльбрус. Точка невозврата». После показа зрителей ждет обсуждение картины с участием создателей и экспертов. Спикерами выступят Кирилл Верхозин — режиссёр, автор сценария «ТОК», Ольга Анисимова — креативный продюсер, главный редактор «ТОК», Павел Сухоруков — action sport-журналист «Чемпионата».

Новый документальный сериал собственного производства «Эльбрус. Точка невозврата» выйдет в годовщину трагедии эксклюзивно на Иви. 23 сентября 2022 года на сервисе появятся сразу все пять серий о трагическом восхождении на Эльбрус.

23 сентября 2021 года группа туристов в сопровождении гидов отправилась покорять Эльбрус. Красивые пейзажи, модная экипировка, улыбки и мечты о вершине… Но в расчётное время группа не спустилась с горы. Идеальный шторм превратил Эльбрус в ледяную ловушку, в которой искать пришлось уже не красивые ракурсы, а путь к спасению. В сериале выжившие туристы, гиды и спасатели расскажут о том, каково это — бороться за свою жизнь, отдирать от лица лёд, согревать человека, который, кажется, перестаёт дышать. Художественное воссоздание событий того трагического дня позволит передать ледяной ужас, которым красота горы обернулась для неопытных туристов. Для пяти участников эта красота оказалась смертельной. Мы выслушаем людей, которые почувствовали на себе, что горы безразличны к карабкающимся по склону людям. Здесь нет романтики, нет преодоления, нет вызова. Здесь есть только одно – отчаянное желание выжить.

Режиссёром проекта выступил Кирилл Верхозин, оператором — Вячеслав Красаков («Байкал. Удивительные приключения Юмы»). Фильм получил специальный приз «Российской газеты» на фестивале «Originals +»