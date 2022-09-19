Клубы из Беларуси и ближнего зарубежья выступят на Московском кубке по пляжному футболу

С 13 по 16 октября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится первый Московский международный кубок по пляжному футболу. Всего в турнире примут участие восемь команд из России, Беларуси и стран ближнего зарубежья.

Россию в борьбе за престижный трофей представят московские клубы «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Остальные участники будут объявлены позднее.

С 2019 по 2021 год в Москве проводился клубный чемпионат мира. Действующим чемпионом турнира является московский «Локомотив», в финале 2021 года обыгравший португальскую «Брагу».

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) запретила всем российским клубам участвовать в международных турнирах из-за ситуации на Украине.