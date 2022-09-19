Клубы из Беларуси и ближнего зарубежья выступят на Московском кубке по пляжному футболу
Поделиться
С 13 по 16 октября в Москве на «ЦСКА Арене» состоится первый Московский международный кубок по пляжному футболу. Всего в турнире примут участие восемь команд из России, Беларуси и стран ближнего зарубежья.
Россию в борьбе за престижный трофей представят московские клубы «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Остальные участники будут объявлены позднее.
С 2019 по 2021 год в Москве проводился клубный чемпионат мира. Действующим чемпионом турнира является московский «Локомотив», в финале 2021 года обыгравший португальскую «Брагу».
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) запретила всем российским клубам участвовать в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 19 сентября 2022
-
17:42
-
17:27
-
17:16
-
13:46
-
13:44
-
09:30
-
09:25
-
09:12
-
00:47
-
00:26
-
00:01
- 18 сентября 2022
-
23:32
-
19:28
-
19:06
-
17:04
-
17:00
-
16:32
-
15:00
-
14:30
-
14:09
-
12:21
-
11:25
-
10:40
-
10:04
-
02:13
-
00:09
- 17 сентября 2022
-
23:05
-
22:34
-
22:17
-
21:03
-
20:18
-
20:03
-
12:56
- 16 сентября 2022
-
23:47
-
23:23
Партнерский контент