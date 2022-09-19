Василий Артемьев: мы не должны полностью уходить в виртуальность

Трёхкратный чемпион России по регби Василий Артемьев рассказал о своём отношении к цифровизации спорта. Он выступил на конференции «Новые подходы», посвящённой развитию фиджитал-спорта в России.
«Пока непросто понять, в каком направлении будет двигаться фиджитал-формат спорта. Я думаю, что только писатели и фантасты могут на 10 лет вперёд что-то загадывать, но хочется верить, что это слияние киберспорта и классического спорта, которое будет происходить в дальнейшем, образует полноценную синергию, создавая при этом что-то новое и глобально интересное.
Для меня развитие технологий позволяет с избытком испытать новые возможности цифровых продуктов в занятии классическими видами спорта или просто фитнесом. У меня растёт дочь, ей восемь лет, и я уверен, что вот как раз в период ближайших 10 лет мы увидим глобальные прорывы в этой области, где виртуальные и физические аспекты спорта будут объединены в какой-то целостный продукт. Я думаю, для неё и для её поколения это будет важно и интересно, и, скорее всего, это будет в порядке вещей.
Важно научить наших детей тому, что есть базовые нерушимые истины и постулаты, которые должны остаться, несмотря на всю «фиджитализацию» — это работа над своим телом, своим здоровьем и над собой, и поэтому мы не должны полностью уходить в виртуальность», — сказал Артемьев.
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