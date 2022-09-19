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Йованка Гуска – о новом отказе Магнуса Карлсена: он только подлил масла в огонь

Йованка Гуска – о новом отказе Магнуса Карлсена: он только подлил масла в огонь
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Английский гроссмейстер Йованка Гуска отреагировала на поступок действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Напомним, Карлсен сдался после двух ходов в партии с 19-летним американцем Хансом Ниманном в рамках шестого тура онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup. Ранее норвежец снялся с этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) на следующий день после поражения от Ниманна. Причиной могло стать мошенничество со стороны Ниманна, который позднее признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах.

«Он только подлил масла в огонь. Он не должен так поступать. Я думаю, ему нужно не просто сделать какое-то заявление. Он не может просто выйти и сказать: «Я думаю, ты жульничаешь», после чего начнётся охота на ведьм. Он должен сказать: «У меня есть доказательства», — приводит слова Гуски Chess24.

«Магнус обязан предоставить факты». Неужели Карлсен не ответит за оскорбление соперника? «Магнус обязан предоставить факты». Неужели Карлсен не ответит за оскорбление соперника?
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