Победителей чемпионата города и СППС по парусному спорту наградят 25 сентября

В Петербурге завершилось одно их ключевых и самых масштабных традиционных яхтенных событий сезона – семпионат города и Санкт-Петербургского парусного союза по парусному спорту. В соревнованиях участвовали 145 лодок и порядка 600 яхтсменов. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 25 сентября в 16.00 в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе (Петровская коса, 9).

Соревнования проходили в первые три уикенда сентября: 2-4, 9-11, 17-18 сентября в акватории Невской губы. В заключительные выходные чемпионата на воду вышли швертботы: Луч-стандарт, Луч-радиал и Европа. За два дня, несмотря на сложные погодные условия: сильный гуляющий ветер и переменный дождь, удалось провести по семь гонок. Запланированные гонки в классах Лазер-стандарт и Лазер-радиал не состоялись в связи с погодными условиями.

«Благодаря чемпионату города и СППС сентябрь в Петербурге наравне с летними месяцами – очень насыщенное парусными гонками время. На воду выходят все: и профессионалы, и любители, представители многочисленных классов, яхт-клубов, ассоциаций и организаций. Приятно получать положительную обратную связь от участников соревнований: качество организации чемпионата оценивается на уровне ключевых всероссийских гонок, а желание усердно готовиться к этому старту и проявить себя наилучшим образом только укрепляется. Мы рады, что статус чемпиона города и СППС по парусному спорту сегодня – это престижное и желанное звание», — прокомментировал соревнования Владимир Любомиров, президент Санкт-Петербургского парусного союза.

В чемпионате приняла участие большая часть классов, представленных в Петербурге. На воде соревновались крейсерские яхты, килевые гоночные монотипы и швертботы. Лучших в городе выявили в 15 зачётных группах: Л-6, Четвертьтонник, Картер-30, ORC1 и ORC2, Дракон, SB20, Цетус и Конрад-44, Минитонник, Сантер-760, MX700, Луч, Луч-радиал (мужчины) и Луч-радиал (женщины), Европа. Это 145 лодок и 600 яхтсменов. Участникам чемпионата выпала возможность проявить себя в самых разных условиях: при полном штиле и штормовом ветре, на коротких и длинных дистанциях.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится 25 сентября в 16.00 в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе (Петровская коса, 9). А сейчас объявляем победителей и призёров во всех зачётных группах: