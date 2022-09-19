Победителей чемпионата города и СППС по парусному спорту наградят 25 сентября

В Петербурге завершилось одно их ключевых и самых масштабных традиционных яхтенных событий сезона – семпионат города и Санкт-Петербургского парусного союза по парусному спорту. В соревнованиях участвовали 145 лодок и порядка 600 яхтсменов. Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоится 25 сентября в 16.00 в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе (Петровская коса, 9).
Соревнования проходили в первые три уикенда сентября: 2-4, 9-11, 17-18 сентября в акватории Невской губы. В заключительные выходные чемпионата на воду вышли швертботы: Луч-стандарт, Луч-радиал и Европа. За два дня, несмотря на сложные погодные условия: сильный гуляющий ветер и переменный дождь, удалось провести по семь гонок. Запланированные гонки в классах Лазер-стандарт и Лазер-радиал не состоялись в связи с погодными условиями.
«Благодаря чемпионату города и СППС сентябрь в Петербурге наравне с летними месяцами – очень насыщенное парусными гонками время. На воду выходят все: и профессионалы, и любители, представители многочисленных классов, яхт-клубов, ассоциаций и организаций. Приятно получать положительную обратную связь от участников соревнований: качество организации чемпионата оценивается на уровне ключевых всероссийских гонок, а желание усердно готовиться к этому старту и проявить себя наилучшим образом только укрепляется. Мы рады, что статус чемпиона города и СППС по парусному спорту сегодня – это престижное и желанное звание», — прокомментировал соревнования Владимир Любомиров, президент Санкт-Петербургского парусного союза.
В чемпионате приняла участие большая часть классов, представленных в Петербурге. На воде соревновались крейсерские яхты, килевые гоночные монотипы и швертботы. Лучших в городе выявили в 15 зачётных группах: Л-6, Четвертьтонник, Картер-30, ORC1 и ORC2, Дракон, SB20, Цетус и Конрад-44, Минитонник, Сантер-760, MX700, Луч, Луч-радиал (мужчины) и Луч-радиал (женщины), Европа. Это 145 лодок и 600 яхтсменов. Участникам чемпионата выпала возможность проявить себя в самых разных условиях: при полном штиле и штормовом ветре, на коротких и длинных дистанциях.
Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоится 25 сентября в 16.00 в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе (Петровская коса, 9). А сейчас объявляем победителей и призёров во всех зачётных группах:
- Национальный класс Л-6: первое место – яхта Лена, второе место – яхта Нептун, третье место – яхта Ника
- Клуб деревянных яхт Финского залива: первое место – яхта Русь, второе место – яхта Белая Новь, третье место – яхта Аризона
- ORC1: первое место – яхта Бэби Ру, второе место – яхта Леди А, третье место – яхта Комильфо
- ORC2: первое место – яхта Квартет, второе место – яхта Астрид, третье место – яхта Аксиома
- Четвертьтонник: первое место – яхта Бемби, второе место – яхта Гепард, третье место – яхта Вета
- Минитонник: первое место – яхта Таня, второе место – яхта Рогнеда, третье место – яхта Песня
- Цетус: первое место – яхта Ариэль, второе место – яхта Мир, третье место – яхта Грёза
- Картер-30: первое место – яхта Горн, второе место – яхта Юнга
- Сантер-760: первое место – яхта Оскар, второе место – яхта Кило, третье место – яхта Альфа
- SB20: первое место – яхта Царь Пётр /яхт-клуб Лазурный берег, второе место – яхта ActiTIME, третье место – яхта Новые территории
- Дракон: первое место – яхта Комильфо, второе место – яхта Carpe Diem, третье место – яхта Convergence
- MX700: первое место – яхта Eyed Mushrooms, второе место – яхта Денис Катаев и Windy Girls, третье место – яхта Морской хомяк
- Луч (мужчины): первое место – Сергей Исматов (Балтиец), второе место – Даниил Давыдов (Балтийский берег), третье место – Дмитрий Погорельский (Мой ветер)
- Луч-радиал (женщины): первое место – Алиса Ивановская (Академия парусного спорта), второе место – Елизавета Нефедова (Балтиец и ШВСМ по ВВС), третье место – Алёна Севастьянова (Балтиец и ШВСМ по ВВС)
- Луч-радиал (мужчины): первое место – Николай Григорьев (Балтиец и ШВСМ по ВВС), второе место – Арсений Афонин (Балтиец), третье место – Александр Мартюхин (Балтиец и ШВСМ по ВВС)
- Европа: первое место – Владимир Корнев (Балтийский берег), второе место – Николай Раевский, третье место – Анастасия Гусева (парусная школа «Горская»)
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